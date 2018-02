SPIEGEL in Angst: „Die Wut der klugen Köpfe“ ist unaufhaltsam

Spiegel-Ärsche auf dem Grundeis

Die Ärsche gehen im Hamburger SPIEGEL-Haus an der Ericusspitze auf Grundeis. Kein Wunder. Was Rudolf Augstein, ruhmreicher Erfinder des Nachrichtenmagazins, so alles im Lauf der Erfolgsjahrzehnte an Weisheiten von sich gab, wird von den weniger erfolgreichen Epigonen dort schon längst nicht mehr wahrgenommen. Augstein wußte noch, dass Journalismus immer ein Zerrspiegel gesellschaftlicher Widersprüche ist.

Die Kontrollwut in der bundesdeutschen Elitenanstalt

Unter dem Dach politischer Macht galt und gilt es immer den Regenten entweder kräftig in die Suppe zu spucken oder gemeinsam mit ihnen brav deren abgebrühte Suppe auszulöffeln. Die heutigen SPIEGEL-Redakteure haben die Seiten gewechselt und sind gewissermassen Mitesser der Mächtigen sowie einer unter Kontrollwut leidenden bundesdeutschen Elitenanstalt geworden. Sie wollen heutzutage für Merkel und deren politisch korrekten Mainstream gleich noch Köche und Kellner sein, die Suppe servieren und dabei devot den Mächtigen die Servietten reichen.

Du musst ein Schwein sein in dieser medialen Welt

„Der Journalist, der trachtet, die Auflage seines Blattes zu mehren, will……