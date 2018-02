Merkels rechte Ministerriege

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Sonntag die Namen der CDU-Mitglieder bekanntgegeben, die sie als Minister in ihr Kabinett aufnehmen wird, falls es zu einer Neuauflage der Großen Koalition kommt. Die Liste bestätigt, dass es sich dabei um die rechteste Regierung seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs handeln würde.

Bezeichnend ist die Aufnahme des 37-jährigen Jens Spahn ins Kabinett. Der bisherige Staatssekretär im Finanzministerium soll Gesundheitsminister werden. Spahn gilt als Wortführer der Konservativen in der Union, denen Merkels Flüchtlingspolitik nicht rechts genug ist. Nachdem das Innenministerium bereits in den Koalitionsverhandlungen an den CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer vergeben wurde, der in der Flüchtlingspolitik einen besonders harten Kurs vertritt, bestätigt die Berufung Spahns, dass die Große Koalition in dieser Frage weitgehend das……