Kriminelle Regierungshandlungen des Westens erkennen und verurteilen

Die illegale so genannte US-Anti-IS-Koalition, die völkerrechtswidrig in Syrien eingedrungen ist, handelt widerrechtlich und hat keine Zukunft. Ihre Wirkung zugunsten des weiteren Terrorismus in Syrien ist schon entlarvt, denn sie agiert nicht gegen den IS, sondern zusammen mit dubiosen bewaffneten Kräften, wie die Freie Syrische Armee SFA oder Syrische Demokratische Koalition SDK gegen die syrische Armee. Anstelle der falschen unter US-Flagge operierenden Schein-Anti-Terror-Allianz formiert sich jetzt eine wahrhafte und wehrhafte völkerrechtmäßige Anti-Terror-Koalition. Sie handelt konsequent gegen alle Terror-Aktivitäten, militärisch und politisch: Gegen die USA und ihre Komplizen, gegen Israel und deren dazugehörenden bewaffneten Gruppierungen. Zur völkerrechtlichen Widerstandskoalition Syriens gehören Russland, Iran, und Libanon (Hisbollah). Frankreich nimmt an……

