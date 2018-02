Ein Ex-Soldat packt aus – Hintergründe zur „Unfähigkeit“ der Bundeswehr & des Verteidigungsministeriums!

Ein Gastbeitrag von MICHAEL HAGENBECK (Ehemaliger Bundeswehrsoldat)

Beispiele für das, was in der Bundeswehr derzeit falsch läuft finden sich seit langem in jeder Zeitung. Der Materialerhalt beim schwerem Gerät, wie etwa dem mittleren Transporthubschrauber NH90, dem Transportflugzeug Airbus A400M oder dem Kampfflugzeug Eurofighter, ist mittlerweile aufgrund fehlender Ersatzteile nicht mehr gegeben.

Selten jedoch erfährt der interessierte Leser, wie es zu solch gravierenden Mängeln kommen kann, die im allgemeinen den daran unschuldigen Soldaten angelastet werden und nicht etwa den Verantwortlichen in Politik und Beschaffungswesen.

Um mal ein Beispiel aufzuführen, suche mir den A400M aus:

Diese Transportmaschine soll die veralteten und den modernen Anforderungen nicht mehr gewachsenen Transall C-160 der Luftwaffe ablösen. Also sah man……