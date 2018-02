Senator McCain, wo er auftaucht folgt der krieg

Er sorgt für die Fluchtgründe. Senator McCain, ganz große Nummer im von Merkel so verehrten Obama-Amerika. Jetzt hat der Oberkriegstreiber eine eigene Uni erhalten. Nein, die schämen sich nicht für die angezettelten Kriege, für Flucht und Vertreibung, sie schämen sich nicht für das Zerstören von Kulturen. Sie schämen sich nicht für das Gründen, Finanzieren und Bewaffnen der abscheulichsten Terrormilizen, die die Welt je gesehen hat. Die benennen eine Uni nach ihm! Und ratet mal, wer da aller mitfinanziert hat.

The McCain Institute’s website features a long list of donors that includes Chevron, Bloomberg Philanthropies, Sir Evelyn and Lynn Forester de Rothschild, FedEx Corporation, the Royal Embassy of Saudi Arabia, Wal-Mart Stores, Inc., and McCain’s own 2008 Presidential Campaign.

