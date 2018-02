Der Hinrichtungsmarathon in den USA am 22.02.2018 hat in allen drei Fällen vollkommen unterschiedliche Ergebnisse erbracht:

1 Toter – 1 Begnadigter – 1 Aufschub.

Texas: Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, hat Thomas Whitaker, rund eine Stunde vor seiner Hinrichtung, begnadigt. Whitaker muss bis zum Ende seines Lebens in Gefangenschaft bleiben. Die Hinrichtung blieb ihm erspart, jedoch die Angst vor der Exekution musste er bis kurz vor dem Termin…..