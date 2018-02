Die US-NS-Connection: Hitlers Amerikanische Lehrer – eine Einladung zum Lesen

Ist tatsächlich der Nationalsozialismus mit all seinen schrecklichen

Auswüchsen ein rein deutsches Produkt? Der Autor weist anhand von bislang unbekannten Dokumenten nach, dass viele Elemente des Nationalsozialismus aus Bestrebungen hervorgingen, die in den USA bereits seit der Wende zum Zwanzigsten Jahrhunderts Mainstream waren: z.B. die Ideologie der nordischen Herrenrasse oder die “Eliminierung Minderwertiger”. Bereits vor dem Ersten Weltkrieg wurden in vielen Staaten der USA Gesetze zur Sterilisierung oder Kastration “Minderwertiger” in Kraft gesetzt.

Und nicht nur das: im Jahre 1914 erarbeiteten US-Regierung, angesehene

Stiftungen wie Carnegie oder Rockefeller, sowie die besten Wissenschaftler

amerikanischer Universitäten ein detailliertes Rassenaufartungsprogramm

nicht nur für die USA, sondern für die gesamte Menschheit. Nach diesem Plan sollten bis zum Jahre 1985 allein in den USA 45 Millionen……