MERKEL AUSSER RAND & BAND: „Erpressung“ der osteuropäischen EU-Staaten wegen Flüchtlingen!

Es ist unfassbar! Es ist unglaublich! Bundeskanzlerin Angela Merkel, Zahlmeisterin der EU, spielt sich nun auch noch als Lehrmeisterin auf! Schon vor dem EU-Gipfel sorgt Merkel für einen handfesten Skandal: Sie will nämlich die Verteilung von Geldern in der EU an neue Bedingungen knüpfen. Berücksichtigt werden soll das Engagement bei der Aufnahme von Flüchtlingen ebenso wie die Einhaltung europäischer Werte!