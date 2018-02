Will Merkel Krieg?

Während Ihrer Regierungserklärung im Bundestag fordert Bundekanzlerin Angela Merkel die europäischen Staaten zur Einmischung in den Syrienkonflikt auf. Ein Beitrag von Wolfgang R. Bischoff – Autor und Journalist.



Angela Merkel, die üblicherweise nicht eine Freundin öffentlicher Festlegungen ist, hat in Ihrer heutigen Regierungserklärung bemerkenswert deutlich die europäischen Staaten dazu aufgefordert, sich in den Syrienkrieg einzumischen: Die Lage fordere…aber auch dazu auf, eine größere Rolle dabei zu spielen, „dass wir ein solches Massaker beenden können.“

