Unglaublich – Der Blick zerfetzt die Pharma und berichtet ehrlich über die Naturmedizin!

Was die alternativen Medien schon vor Jahren erkannt haben, erreicht nun auch den Mainstream. In einem sehr lesenswerten Artikel über den Einfluss der Mitochondrien auf die Gesundheit, erklärt der Blick warum alternative Therapien medikamentöse Behandlungen in den Hintergrund treiben.

Die Welt wandelt sich schneller als man denkt. Während die Pharma mit grotesken Klagen gegen Naturmediziner wie Robert Franz wohl ihr letztes Pulver verschiesst, nimmt der Druck endlich auch in der Mainstreampresse……