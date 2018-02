Soros warnt vor Zusammenbruch der EU – und schwärmt von der Nazi-Herrschaft

Je tiefer man in die Politik schaut, je mehr man sich damit befasst – desto tiefere Abgründe tun sich dabei auf. und das Erstaunlich: Wie zu Zeiten Stalins sind auch heute die internationalen Bessermenschen genau jene, die sich auf die teuflischen Ikonen der Linken berufen und diese wie Götter verehren: Soros, Clinton, Merkel und Juncker: An kaum anderen Menschen klebt so viel Blut wie an diesen Ikonen der Linken.