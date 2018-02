Das Zeitalter der Zombies

Es war einmal ein blühendes Land. Dann wurden die Zombies aktiv: Staatlich initiierte uneingeschränkte Masseneinwanderung, Herbeiführung von Unsicherheit und verheerenden Kosten, Zulassen einer Islamisierung, Förderung des Terrorismus, allmählicher Austausch von Bevölkerung und Kultur, Duldung von Kriminalität, Gewalt, sexuellen Belästigungen und Vergewaltigung, Beschneidung der Meinungsfreiheit, Zensur, Beschneidung der Demokratie, Bekämpfung der Bürger… Jeder kann kommen und sich in Deutschland austoben. Der deutsche Bürger soll sich hingegen ruhig halten, das toll finden und brav für alles zahlen.

Das alles klingt masochistisch bzw. selbstzerstörerisch und krank. Verkauft wird es jedoch als bunte „Bereicherung“ – und es gibt tatsächlich dumme oder naive Menschen, die so etwas auch noch glauben. Was einige Neo-Diktatoren initiieren….

…..passend dazu……

PC-Game „Staats-Simulator“ / Wir spielen Deutschland schafft sich ab!

Das Spiel kann von der Realität geringfügig abweichen.

Spielanleitung

Ziel des Spieles ist es, so schnell, wie möglich den Deutschen National- und Sozialstaat zu zerstören, damit dieser nicht mehr gefährlich für die satanische Schuldgeld- und Zinses-Zins-Sekte an der US-Ostküste werden kann. Verwandeln Sie mit viel Fingerspitzengefühl den Staat, den es nie gegeben hat, vom militärischen Besatzungskonstrukt ohne Friedensvertrag über eine erlaubte Kriegslist, nach der Haager Landkriegsordnung, Schritt für Schritt in eine Nicht Regierungs Organisation (NGO) und integrieren Sie diese gekonnt in die Konzerne des globalen Faschismus, damit endlich der weltweite bargeldlose Zahlungsverkehr mit implantiertem RFID-Chip, die Welt- Religion/Regierung sprich die Neue Welt Ordnung (NWO) der Globalisten…….