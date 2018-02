Der 22. Februar 2018 ist in diesem Jahr ein schwarzer Tag in den USA. Gleich drei US-Bundesstaaten wollen an diesem Tag Menschen hinrichten. Es gilt nun klar gegen diese unmenschlichen Exekutionen Stellung zu beziehen. Es wird ein schlimmer Tag in den USA. Besonders für die Angehörigen der Todeskandidaten, aber auch für die Gegner der Todesstrafe dort. Das…..

