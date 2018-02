Offenbar großes Interesse an venezolanischem „Petro“

Regierung spricht von Kaufzusagen in Höhe von 735 Millionen US-Dollar. Opposition schürt Zweifel an Digitalwährung

Einen Tag nach dem Start der Cryptowährung Petro in Venezuela hat die sozialistische Regierung den Erfolg des Projektes betont. In der ersten Verkaufsphase seien Kaufzusagen in Höhe von 735 Millionen US-Dollar getätigt worden, sagte Präsident Nicolás Maduro, der dies als „großen Erfolg“ wertete.

Am Dienstag war eine erste Charge von 38,4 Millionen Einheiten der neuen Digitalwährung auf dem Markt gegeben worden. Bis zum 19. März will Venezuela insgesamt 100 Millionen Petro in Umlauf bringen. Der Wert des Petro bemisst sich an den Kosten für ein Barrel venezolanischen Erdöls, der mit 60 US-Dollar angegeben wird. Gestützt wird die Digitalwährung damit von den…..

Welchen Wert hat der Bitcoin?

Was macht den Wert einer Kryptowährung aus? – Erstmals ist es möglich, Werte außerhalb des Zentralbankensystem zu lagern, ohne dass man dafür zum Beispiel auf Gold oder Silber ausweichen muss.

Eine Frage, die intensiv diskutiert wurde und die wahrscheinlich jeden in der Szene – ob Newcomer oder Alter Hase – umtreibt: Was ist der Wert einer Kryptowährung wie Bitcoin? Was bestimmt den Wert und was macht Bitcoin wertvoll? Die Antwort ist nicht einfach zu finden, da Bitcoins und andere Kryptowährungen weder an einen Rohstoff, noch an sonstige, zentrale und „vertrauenswürdige“ Institutionen, wie…..