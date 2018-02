Mörder die Palästinenser ermordeten bekommen Regierungsgehälter für ihre Verbrechen

Als Beispiel für die israelischen Zahlungen nannte die Rechtegruppe den Fall des israelischen Siedlers Yoram Skolnik, der im März 1993 mit dem Gesicht auf dem Boden liegend und mit gefesselten Händen hinter dem Rücken auf Musa abu-Sabha schoss.

Die Ermordung fand in der Nähe der illegalen Ansiedlung von Susia in der besetzten Stadt Al-Khalil im Westjordanland statt, und der Mörder erhält seitdem zusätzlich zu seinen Sozialversicherungszahlungen ein monatliches Gehalt.

Darüber hinaus erhielt Skolnik auch finanzielle Unterstützung von der Regierung, um ein Unternehmen zu gründen, nachdem er aus dem Gefängnis entlassen wurde, betonte das Komitee. Er stellte fest, dass die israelischen Behörden seine Haftstrafe von lebenslänglich auf nur noch acht Jahre reduziert haben.

Israels offizielle und populäre Unterstützung für Kriminelle und Appelle für ihre Freilassung aus dem Gefängnis sind Teil des „steigenden Rassismus, Faschismus und der Ermutigung des Extremismus gegen die Palästinenser“, so das Komitee.

Das Komitee sagte, dass 99 Prozent der israelischen Juden, die nach dem Mord an Palästinensern inhaftiert wurden, freigelassen wurden und rechtliche und soziale Unterstützung sowie vollen Schutz durch aufeinanderfolgende israelische Regierungen erhielten, fügte es hinzu.

Laut dem Vorsitzenden des Komitees, Issa Qaraqe, muss die internationale Gemeinschaft Schritte gegen israelische Gesetze unternehmen, die eindeutig auf die Menschenrechte und die Rechte der Palästinenser abzielen.



UNO: Israel muss Zerstörung palästinensischer Stätten beenden

Der Sonderbeauftragte der Vereinten Nationen für den Nahen Osten Nikolay Mladenov hat Israel aufgefordert, die Zerstörung palästinensischer Schulen und Häuser im Westjordanland zu stoppen.

Bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates zum Thema Palästina am Dienstag in New York, an der auch der Chef der palästinensischen Autonomiebehörde Mahmud Abbas teilnahm, sagte Mladenov: Nach fast einhundert-jähriger Besetzung Palästinas dauern die…..