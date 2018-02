LAWROW ERMAHNT EU-POLITIKER – UND WARNT VOR EINEM KRIEG

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat die europäischen Politiker heute gerügt und vor einem Krieg gewarnt:

„Das Kiewer Regime hat nicht vor diese Minsker Friedensvereinbarungen zu erfüllen. Ein Beispiel dafür – buchstäblich heute-gestern hat Präsident der Ukraine, Poroschenko, ein absolut ominöses ‚Gesetz zur Reintegration‘ unterzeichnet, dass nicht nur für möglich hält, sondern es unmittelbar vorsieht – den Konflikt im Südosten der Ukraine mit Gewalt zu ‚lösen‘. Und alle unsere europäischen ‚Partner‘, die alle bestens verstehen was das bedeutet und worum es dort geht, haben alles in allem ‚Wasser‘ in den Mund gefüllt und wollen dazu nix sagen. Solch eine Haltung wird zu einer möglichen gewaltsamen Eskalation führen.“

