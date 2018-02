Humorvoller Aufruf zur Wahlteilnahme in Russland

Heute will euch Euch etwas über die kommende Präsidentschaftswahl in Russland erzählen, denn die Westmedien berichten fast nichts darüber, ausser negatives natürlich. Also, am 18. März 2018 findet die Wahl zum Präsidenten der Russischen Föderation für die Amtszeit 2018–2024 statt. Sollte kein Kandidat die absolute Mehrheit erreichen, dann gibt es am 8. April 2018 eine Stichwahl. Wladimir Putin wird sich um seine letzte Amtszeit bewerben, da nach der russischen Verfassung nur zwei Amtsperioden in Folge möglich sind.

Acht Personen wurden als Präsidentschaftskandidaten registriert, neben Putin zwei von Parteien der Staatsduma sowie fünf von anderen Parteien. Das heisst, insgesamt stehen acht Kandidaten zu….