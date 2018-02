„Petro“: Venezuela startet Verkauf von neuer Cryptowährung

100 Millionen Einheiten der Digitalwährung sollen auf den Markt gebracht werden. Digitalwährung wird von Erdölreserven gedeckt

Die venezolanische Regierung hat gestern die neue Cryptowährung „Petro“ gestartet, mit der die sozialistische Regierung in Caracas versucht, ihre Liquidität in der schweren Wirtschafts- und Finanzkrise zu erhöhen. „Der Petro ist unser erster Vorschlag für die Stabilität und das finanzielle Wachstum unseres Landes“, sagte Präsident Nicolás Maduro. In der ersten Charge werden 100 Millionen „Petro“ im Wert von 5,7 Milliarden US-Dollar ausgegeben.

Maduro will die Digitalwährung auf die nach wie vor großen Erdölreserven des….