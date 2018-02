Nach Festnahme von Ex-Navy Seal in Serbien: Staatschef Vučić vermutet „Destabilisierungs-Plan“

Ein ehemaliger US-Soldat wurde in Belgrad mit einer Waffe aus serbischer Produktion festgenommen. Mögliche Komplizen, die ihm die Pistole besorgt haben sollen, schweigen. Der serbische Präsident Aleksandar Vučić vermutet Destabilisierungs-Absichten „ausländischer Faktoren“.

Was hatte ein ehemaliger US-amerikanischer Elite-Soldat, der kürzlich in Belgrad verhaftet wurde, in Serbien vor? Diese Frage beherrscht seit Tagen die dortige Presse. Alles rund um die Ergreifung des einstigen Mitglieds der US-Spezialeinheit Navy Seals ist unklar. Fest steht nur: Bei dem Inhaftierten…..