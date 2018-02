Das Massaker von Florida

„Oh mein Gott! Unsere verdammte Schule wird beschossen!“

In einem verstörenden Life-Video eines Schülers aus einem Klassenzimmer wird deutlich, welche seelischen Qualen junge Menschen bei einem Schulmassaker durchleben müssen: Jungen in kurzen Hosen und Mädchen liegen in Todesangst zusammengekauert unter Tischen und Stühlen, die Jacken über den Kopf gezogen. In kurzen Abständen hört man Gewehrsalven und einen Jungen, der panisch schreit:

„Our fucking school is getting shot up… O my god! There’s bullet holes in the fucking computer… O my god!“ (Unsere verdammte Schule wird beschossen… Oh mein Gott! Es gibt Schuss-Löcher im verdammten……