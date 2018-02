An Dreistigkeit kaum mehr zu steigern!

CNN: USA ENTSENDET IMMER MEHR KRIEGSSCHIFFE INS SCHWARZE MEER UM RUSSLAND SEINE „KRAFT“ ZU ZEIGEN

Die USA provozieren und fordern Russland immer mehr heraus. Wie US-Medien wie CNN sich „samenergießend“ freut und berichtet – entsenden die USA immer mehr Kriegsschiffe in das Schwarze Meer, wo sie eigentlich nichts zu suchen haben, um Russland an der russischen Grenze ihre „Kraft“ zu zeigen. Die USA wedeln mit dem „roten Tuch“. Aktuell sind bereits die beiden US-Zerstörer USS Carney und USS Ross gleichzeitig im Schwarzen Meer nahe der russischen Halbinsel Krim. Beide US-Kriegsschiffe führen zusammen 180 Marschflugkörper, die u.a. auch atomar bestückbar sein können, auch wenn offiziell verboten. Weitere US-Kriegsschiffe könnten demnächst ins Schwarze Meer folgen, was eine gefährliche Angriffsformation andeuten und Russland weiter provozieren dürfte. Dabei sind die USA so dreist zu posaunen – dass sie dort eine „regionale Stabilität“ erreichen wollen. Krasse Kriegstreiber.

