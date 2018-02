Der Dollar wankt – der Euro wird immer stärker: Aber was steckt dahinter? Wollen die USA einen Währungskrieg anzetteln? Und was soll das Ganze? Wir erklären dir, was das Spiel mit den Währungen läuft. Wer welche Interessen verfolgt und was das für unsere Depots bedeutet …

