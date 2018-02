Was als Nächstes? USA verbietet die russischen A-Waffen?

Provokativ und rücksichtslos hat das US-Pentagon kürzlich Russland beschuldigt, die europäischen Alliierten mit Atom -Waffen zu bedrohen. Auf Basis dieser bedauernswerten Anschuldigung beginnt die USA mit einer Billion Dollar eine Modernisierung ihres nuklearen Arsenals. Die amerikanische atomare Aufpolierung ist nicht nur eine potentielle Verletzung der Abrüstungs-Abkommen, sondern sie destabilisiert auch die Atommächte und erhöht das Risiko eines katastrophalen globalen Krieges.

Wenn jemals Washingtons rücksichtslose Machtpolitik in Frage gestellt wurde, dann ist dies sicherlich ein Prüfstein. Wie bei so vielen anderen Anschuldigungen, die Washington gegen Russland erhoben hat – vom Wahlkampf hacking bis zum olympischen Sportdoping – ist die Behauptung, dass Moskau nukleare Bedrohungen betreibt, bei weitem nicht belegt. In der Tat, könnte man sagen, sie gehört ins Reich der Phantasie.