VW-Diesel-Skandal: Wirtschaftskrieg oder Betrug?

von Dr.-Ing. Ernst Pauli

Der Verfasser dieser Zeilen hat 20 Jahre seines Berufslebens im Gebiet der Emissionen von Kraftfahrzeugen gearbeitet, und als die ersten Berichte über das Thema aufkamen, war er fest der Meinung, dass es sich hier um eine konstruierte Beschuldigung und letztlich um einen Wirtschaftskrieg gegen die deutsche Automobilindustrie handeln würde. Er wurde in dieser Meinung bestärkt durch das Wissen darum, dass «natürlich» die NOx-Emissionen in der normalen Strassenfahrt bei höheren Motorleistungen aus physikalisch-technischen Gründen höher als im Emissionstest sind, was jedem Fachmann klar ist. Es ist ja auch jedem Laien klar, dass bei starker Beschleunigung der Motor eines Fahrzeugs «natürlich» deutlich lauter wird. Weitere Nachforschungen zeigten aber immer mehr, dass auch Manipulation, um nicht zu sagen Betrug, zumindest aber unethisches Verhalten der beteiligten Ingenieure und Manager eine Rolle spielen.

Was war der Auslöser des Skandals

Der erste und auslösende Bericht zum VW-Diesel-Skandal, veröffentlicht im Mai 20141, wurde initiiert vom ICCT (International Council on Clean Transportation), einer Organisation, die vor 10 Jahren als informelles Netzwerk von Experten im Bereich der Kraftfahrzeugemissionen gegründet wurde und später zu einer unabhängigen, nicht profit-orientierten……