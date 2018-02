Regierung von Brasilien schickt Militär nach Rio de Janeiro

Rio de Janeiro. In Brasilien hat De-facto-Präsident Michel Temer (MDB, früher PDMB) die innere Sicherheit des Bundesstaates Rio de Janeiro per Dekret dem Militär überantwortet. Der Beschluss vom Freitag sieht vor, dass die gesamten Zuständigkeiten der inneren Sicherheit von Rio de Janeiro unter das Kommando des Armeegenerals Walter Souza Braga Netto fallen. Damit sind dem Kommandierenden der Streitkräfte für Ostbrasilien das Ministerium für Sicherheit, die Polizeieinheiten, die Feuerwehr sowie das Gefängnissystem unterstellt. Die Regelung soll bis zum Jahresende gelten und stellt ein Novum in der Geschichte des Landes dar.

Zwar ist das Dekret bereits in Kraft, muss aber noch von den beiden Kongresskammern bestätigt werden. Deren Zustimmung Anfang der Woche wird angesichts der Mehrheiten der Regierungsparteien erwartet.

Die rechtkonservative Regierung Temer begründet……