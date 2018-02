Neue Studie sagt gewaltiges Bankensterben von 90 % voraus

Bild: maxpixel

In den kommenden 15 Jahren soll ein gewaltiges Bankensterben für die Schließung von 90 Prozent aller deutschen Banken sorgen. Nur 150 bis 300 der heutigen Kreditinstitute werden überleben, so die Prognose einer neuen Studie.

So das Ergebnis aus dem Bankenreport Deutschland 2030 der Beratungsgesellschaft Oliver Wyman. Durch das Bankensterben sollen von den bundesweit 1.600 Banken in spätestens 15 Jahren nur noch 150 bis 300 Finanzinstitute übrig sein. „Nimmt man das bisherige Tempo als Ausgangspunkt und geht noch von einer gewissen, wahrscheinlichen Beschleunigung des Prozesses aus, dann wird sich die Zahl der deutschen Banken in dem von…..