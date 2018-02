„Neue Operationsphase beginnt“ – Erdogan kündigt Belagerungsring um Afrin an

Erdogan hat am Dienstag gegenüber Mitgliedern der AKP bekannt gegeben, dass die Türkei die von Kurden gehaltene Stadt Afrin „in den nächsten Tagen“ einkreisen wird. Er will so Verhandlungen der YPG „mit dem syrischen Regime“ verhindern.

Die türkischen Anadolu-Nachrichten berichteten, dass Erdogan die Ankündigung der Belagerung Afrins gegenüber Mitgliedern der führenden AKP-Partei am Dienstag machte. Die syrische Stadt Afrin werde bald von voranschreitenden türkischen Truppen und verbündeten syrischen Kämpfern…..