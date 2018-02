israelische Armee erhält Deutsche Schäferhunde

Die israelische Armee hat am Dienstag 25 speziell ausgebildete Deutsche Schäferhunde aus Tschechien erhalten. Die jeweils 3.000 Euro teuren Tiere sollen vor allem auf Patrouillen und an Checkpoints eingesetzt werden.

Wie der Nachrichtendienst „Arutz Scheva“ meldet, erhalten die Hunde in Israel ein zusätzliches sechsmonatiges Training mit ihren Besitzern. Sie werden vor allem darauf ausgerichtet, Drogen und Sprengstoff zu erschnüffeln.

Laut dem Bericht seien die Tiere in der Vergangenheit überwiegend aus Deutschland und Holland gekauft worden. Heute hätten jedoch die Deutschen Schäferhunde aus Tschechien und Osteuropa die „besten Qualitäten“.

Der Deutsche Schäferhund ist der beliebteste Hund bei den Israelis.

Ich habe 2,5 Stunden geblutet“, berichtet Palästinenser von brutalen israelischen Hundeangriffen.

Dies ist eine seit langem praktizierte Politik der israelischen Besatzungstruppen gegen Palästinenser, sagt Max Blumenthal.

Mabruk Jarrar, 39-jähriger Schullehrer, wurde von einem israelischen Militärhund bei einem Überfall auf sein Haus im Westjordanland brutal zerfleischt. Er erzählt von seiner schrecklichen Erfahrung.

Während die israelischen Besatzungsbehörden darauf bestehen, dass es sich um einen Einzelfall handelte, scheinen Berichte vor Ort etwas anderes zu vermuten.

Ich wachte auf, als ich Explosionen hörte, ich schaute zu meiner Haustür und sie wurde von der Bombe der IDF[Israeli Defence Forces] zerstört“, sagte Jarrar, RT’s Ruptly Videoagentur von seinem Krankenhausbett aus.

Als er seine Familie im Schlafzimmer versammelte, hörte er noch einige weitere Explosionen, von denen eine die Haupttür des Hauses einriss, bevor er vom Hund angegriffen wurde.

Ich sah einen Hund, der anfing, mich anzugreifen, und biss mir in die Schulter. Dann fing es an, mir ins Bein zu beißen. Ich habe geschrien“, fuhr er fort. „Nachdem ich mehr als zweieinhalb Stunden geblutet hatte, brachten sie mich ins Krankenhaus.“

Die grausame Verwüstung, bei der Jarrar ein Hauttransplantat brauchte, fand am 3. Februar während einer Operation in Jarrars Heimatdorf Burkin statt.

Israelische Besatzungstruppen suchten nach jemandem, der angeblich einen israelisch-jüdischen Siedler – Rabbi Raziel Shevach – getötet haben soll.

Während des Überfalls zwangen die Soldaten auch Jarrars Frau, Mutter und behinderte Schwester, sich für eine Leibesvisitation auszuziehen, und verhafteten seine beiden Brüder, von denen einer in Gewahrsam bleibt.

Ich betrachte es als Kriegsverbrechen. Sie griffen mein Haus an und erschreckten meine Kinder und meine Frau“, sagte Jarrar.

Langfristige Politik

Laut dem Journalisten Max Blumenthal ist der Einsatz von Kampfhunden gegen Palästinenser Teil einer langjährigen Politik.

Dies wird vom israelischen Militär und der israelischen Regierung als eine Art isolierter Zwischenfall betrachtet, aber wie jeder von uns, der die Situation im Westjordanland verfolgt, ist dies alles andere als isoliert.

Es ist Teil einer klaren Politik, bei Hausdurchsuchungen gegen Palästinenser Hunde als Vorhut einzusetzen“, sagte Blumenthal gegenüber RT und verwies auf den hochkarätigen Fall des 16-jährigen Hamzeh abu-Hashem, dem vorgeworfen wird, 2015 Steine auf Soldaten geworfen zu haben.

Ein Vertreter von Breaking the Silence, einer ehemaligen linksgerichteten israelischen Soldatenorganisation, sagte RT damals, dass solche Fälle „nicht ungewöhnlich“ seien.

Diese Hunde üben einen Druck von 2.000 Pfund pro Quadratzoll aus, und israelische Soldaten verspotten ihn auf Video“, so Blumenthal weiter.

„Und jetzt verklagen Hamzeh abu-Hashem und die palästinensische Rechtsgruppe Al-Haq nicht Israel, sondern tatsächlich die niederländische Firma Four Winds K9 – die dem israelischen Militär so genannte Beißhunde geliefert hat – wegen Verletzung der UN-Konventionen über Unternehmen, die in Konfliktzonen operieren.

Es handelt sich also um eine sehr wichtige Klage und sie spricht für eine breitere Politik dessen, was der israelische Dissident Gideon Levy als“Lynchmord durch Hund“ bezeichnet. Quelle: