Nazis greifen russisches Kulturzentrum in Kiew an

Folgende Mail mit Foto hat mich von einem ASR-Leser aus Kiew erreicht:

Hallo,

ich lebe zur Zeit in Kiew, aber heute ist etwas passiert, was mir ganz klar gezeigt hat, dieses Land ist total kriminell und korrupt und ebenso verloren wie Deutschland.

Ich lebe hier im District Podol, direkt neben einer Fußgängerzone, die auch heute sehr belebt war. Und bei mir auf der Strasse war seit heute morgen die Polizei vor einem Haus in voller Montur, also so, als wenn Demonstranten kommen würden.

Ich habe mir nichts dabei gedacht. Als ich dann heute Nachmittag…..

….passend dazu…..

Eine vom Staat unabhängige Nationalgarde übernimmt

Wer kümmert sich noch um die Ukraine? Auch die EU schaut weg. Die Entwicklung erinnert aber stark an Nazi-Deutschland.

Wirtschaftlich geht es der Ukraine schlechter und schlechter. Staatspräsident Petro Poroshenko hat das Vertrauen der Bevölkerung längst verloren. Er hat keine 10 Prozent der Bevölkerung hinter sich. Es gibt in diesem Land im Moment nur fünf Konstanten: An allem, was schiefgeht, sind die Russen schuld.

Das Geld aus dem Ausland geht in die Taschen der Oligarchen.

Die Menschen in Donezk und Luhansk erhalten ihre wohlverdienten Staatsrenten nicht und viele leiden Hunger.

Es wird in der Ostukraine nach wie vor geschossen…..