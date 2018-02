Die Eskalation in Syrien – wie weit kann man es mit den Russen treiben?

Die Ereignisse in Syrien haben sich in letzter Zeit eindeutig zum Schlechteren entwickelt und es gibt zunehmend Beweise dafür, dass die russische Task Force in Syrien durch einen systematischen Feldzug aus „Störfeuer“ auf Korn genommen wird

Als Erstes war da der (relative erfolglose) Drohnen- und Mörserangriff auf den russischen Luftwaffenstützpunkt in Khmeimim. Dann der Abschuss einer russischen SU-25 über der Stadt Maasran in der Provinz Idlib. Jetzt hören wir von russischen Opfern bei einem US-Angriff auf eine syrische Kolonne (zusammen mit maßlos übertriebenen „Hunderten“ von getöteten Russen). Im ersten Fall haben russische Vertreter offen den starken Verdacht geäußert, dass der Angriff wenn schon nicht durch die USA geplant und ausgeführt, so doch zumindest mit US-Kräften in der Nähe koordiniert worden war.

Im Fall der abgeschossenen SU-25 wurden keine offenen Anschuldigungen gemacht, aber viele Experten haben gesagt, dass die Flughöhe, in der die SU-25 getroffen wurde, stark darauf hindeutet, dass ein ziemlich modernes MANPAD benutzt wurde, das in Syrien normalerweise…..