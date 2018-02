Der Lügen-Wettbewerb

Noch nie hat jemand behauptet, dass es ein aufrechtes, sportliches Verhalten sei, Lügen zu erzählen. Außerhalb von ein paar sehr speziellen Berufen – Spione, Spezialagenten usw. – ist Lügen fast immer ein Symptom fürs Versagen. Sogar in seinen relativ harmlosen Formen, etwa der Prahlerei und Marktschreierei, der Angeberei und Selbstdarstellung, ist es ein armseliger Ersatz für eine positive Wahrheit. Dann sind da die verschiedenen Arten von Verstellung, Irreführung, Verheimlichung und Weglassung; ob es darum geht, die Gefühle von jemandem zu schonen oder einen Skandal zu vermeiden: Die Entscheidung zum Lügen ist selten glücklich. Und dann sind da jene, die falsche und irreführende Informationen produzieren und verbreiten. Wenn eine Gesellschaft normal funktioniert, dann werden solche Menschen früher oder später erwischt, ihr Ruf ist ruiniert, ihre Karrieren sind beendet und der angerichtete Schaden wird repariert. In einer normal funktionierenden Gesellschaft haben ausreichend viele ihrer Mitglieder ein solides Verständnis der Fakten, können logisch denken und haben ausreichendes Vertrauen in journalistische und andere berufliche Standards, in die Unparteilichkeit öffentlicher Beamter und in wissenschaftliche Methoden, was ihnen erlaubt zu glauben, dass Wahrheit existiert und dass sie in der Lage sind, sie zu erhalten.

Aber diese normale, sture, auf Fakten basierende Form sozialen Verhaltens scheint etwas langweilig zu sein, vielleicht sogar altmodisch und gewinnt kaum die Aufmerksamkeit der modernen, Smartphone-süchtigen Jungspunde. Wäre es nicht weitaus populärer, moderner und lustiger, wenn die Fabrikation von Lügen für den finanziellen und politischen Gewinn eine akzeptierte Form öffentlichen Verhaltens wäre?

Was wäre, wenn das Lügen an jenen Punkt kommen würde, wo es sich in…..