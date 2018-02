Bürgerkrieg will nicht gelingen Volk viel zu klug Lügen entlatvt AfD belastet Heuchler

Offenbar wurde von außen geplant Europa zu schwächen durch die Migrationswaffe, doch das erwachte Volk erkennt das und immer mehr Lügen kommen ans Licht. Offenbar muss die Geschichte dadurch neu bewertet werden, denn vieles spricht dafür. Auch macht es keinen Sinn unsere Bevölkerung in sich politisch bekämpfende Gruppen zu spalten, was als Demokratie bezeichnet wird. Echte Demokratie besteht darin zu erkennen, dass wir ein System sind und zusammen halten müssen, um zersetzende Einflüsse von außen ins Absurdum zu führen. Spannende Zusammenstellung, dient der Aufklärung in Zeiten wie diesen.

