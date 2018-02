Taliban schreiben Brief an das „amerikanische Volk“

Die Taliban-Gruppe wandte sich gestern mit einem Brief an das „amerikanische Volk“ mit der Aufforderung, die US-Regierung dazu zu bewegen, den nun fast 17 Jahre dauernden Afghanistankrieg zu beenden.

Die Taliban (Islamisches Emirat Afghanistan) wandten sich am Mittwoch mit einem langen Brief (3.000 Wörter) an US-Abgeordnete, der sich an das „amerikanische Volk, Beamte unabhängiger NGOs und die friedliebenden unter den Kongressabgeordneten“ richtet. Der Brief wurde u.a. in der Washington Post veröffentlicht. Mehr…..