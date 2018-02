Israel kauft Öl von ISIS!?

Die israelische Besatzung kauft Öl von der berüchtigten extremistischen und terroristischen Organisation ISIS, die Hunderte unschuldiger Zivilisten abgeschlachtet und enthauptet hat, wie die israelische MK offenbart hat.

Knesset-Mitglied Aida Touma-Suleiman hat während einer Plenarrede der Knesset am Montagabend diese Informationen enthüllt, dass Israel mit der ISIS Zusammenarbeitet.

Auch erklärte sie das der israelische Besatzungsstaat die Sicherheitslage absichtlich eskalieren lässt.



Sie sagte auch: „Ich bin dagegen, mit extremistischen und terroristischen Gruppen zusammenzuarbeiten wie der IS, der Menschen massakriert.“

Nachdem sie von anderen MKs (Knesset-Mitglieder) angegriffen wurde, feuerte sie zurück: „Ich bin nicht der Einzige, der über die israelische Zusammenarbeit mit ISIS Bescheid weiß. Die Vereinten Nationen haben die Zusammenarbeit der israelischen Regierung mit solchen Gruppen dokumentiert.“

MK Suleiman fuhr fort: „Diese Verbindungen sind gut dokumentiert, mit Berichten über Ölkäufe von ISIS, die die israelische Regierung unter Benjamin Netanyahu durchgeführt hat.

Rainer Rupp listet in seinem Beitrag alle inzwischen bekannt gewordenen völkerrechtswidrigen militärischen Aggressionen Israels gegen Syrien seit Beginn des Krieges auf. Die Liste mit über 40 Eintragungen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Die Liste beginnt mit dem ersten direkten Eingriff Israels in den Krieg in Syrien, der in westlichen Medien fälschlicherweise als „Bürgerkrieg“ bezeichnet wird. Tatsächlich wurde dieser Krieg von den USA und ihren NATO-Vasallen sowie den verbündeten Golf-Feudalstaaten konzipiert, geschürt und finanziert und von islamistischen Halsabschneidern unterschiedlicher Provenienz durchgeführt. Ziel war und ist, die rechtmäßige und international anerkannte Assad-Regierung in Damaskus zu stürzen.

17. November 2012: Israel eröffnet Artilleriefeuer gegen Positionen der…..