Daily Mail: Die Illuminati sind REAL und sie verheimlichen Technologien um Ölkonzerne zu schützen!

Unglaublich: Am 13. Februar schockiert die Daily Mail mit der folgenden Schlagzeile: Former Canadian Defense Minister claims the Illuminati is REAL and has technology to reverse climate change but wants to keep it secret to help the petroleum industry (dt. Der ehemalige kanadische Verteidigungsminister behauptet, die Illuminaten seien REAL und hätten eine Technologie um den Klimawandel umzukehren, aber sie halten sie geheim um der Ölindustrie zu helfen.)

Es geht um den ehemalige kanadische Verteidigungsminister Paul Hellyer. Paul Theodore Hellyer PC FRSA (* 6. August 1923 in Waterford, Ontario) ist ein kanadischer Unternehmer, Ingenieur, Kaufmann und Politiker der Liberalen Partei, der Progressiv-konservativen Partei sowie zuletzt der Canadian Action Party, der mehr als 23 Jahre Abgeordneter des……