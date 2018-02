Am Dienstag musste der niederländische Außenminister Halbe Zijlstra zurücktreten, nachdem er einer verleum­derischen und kriegstreiberischen Lüge überführt wurde. Für die Verbrecher von ARD und ZDF ist der Skandal so unangenehm, dass sie den Vorgang in den sogenannten „Nachrichten“ komplett verschweigen und in ihren Webangeboten Zijlstras Lüge gezielt weiterverbreiten. Mehr…..