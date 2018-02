Arbeitslosenzahlen in Gaza mehr als doppelt so hoch, als in der Westbank

Die Zahl der Arbeitslosen im Gazastreifen und in der Westbank weist erhebliche Unterschiede auf. Nach Angaben des Palästinensischen Statistischen Amtes (PCBS) sind weit mehr als doppelt so viele Menschen im Gazastreifen ohne Arbeit, als in der Westbank. Das geht aus dem soeben in Ramallah vorgelegten Bericht zu 2017 hervor.

Der Schein trügt. Die Wirtschaft im Gazastreifen leidet unter der zehnjährigen Totalblockade von Israel und weist hohe Arbeitslosenzahlen und niedrige Einkommen auf. (Foto: Wiki)

Das PCBS dokumentiert in seinem Bericht für 2017, dass in der Westbank 18,1% aller Palästinenser ohne Arbeit waren. Im Gazastreifen waren im gleichen Zeitraum mehr als doppelt so viele arbeitslos, nämlich 43,6%. Damit hatte fast die Hälfte…..