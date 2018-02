Wehrbeauftragter erwartet Bundeswehr-Beteiligung an Ukraine-Mission

Berlin – Läuft hier die Vorbereitung für einen Krieg gegen Russland? Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Hans-Peter Bartels (SPD), rechnet mit einer Bundeswehr-Beteiligung an einer Friedensmission in der Ukraine. „Im Falle einer Blauhelmmission in der Ostukraine wird Deutschland sich in der einen oder anderen Weise aktiv beteiligen. Das kann dann auch die Bundeswehr betreffen“, sagte Bartels dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Mittwochausgaben).

Der SPD-Politiker bezog sich ausdrücklich auf den neuen Koalitionsvertrag von Union und SPD. Dort heißt es, Entwicklungen auf einem Weg zu einem Frieden in der Ostukraine „sollen durch eine Mission der Vereinten Nationen abgesichert…..