Olympische Winterspiele in Pyeongchang: Nordkoreanische Cheerleaderinnen stehlen allen die Show

Am Samstag traten auf dem Eis Spielerinnen aus Süd- und Nordkorea als eine einheitliche Frauenmannschaft im Eishockey auf. Dem historischen Teamauftritt stahlen allerdings einheitlich rot gekleidete Frauen die Show – das Cheerleaderteam aus Nordkorea, das sich auf den Sitzplätzen in Szene zu setzen wusste. In penibel synchroner Weise begannen die Cheerleaderinnen – im Publikum sitzend – plötzlich laut zu singen, zu klatschen und hin und her zu wippen und zogen so alle Aufmerksamkeit auf sich. Die Spielerinnen auf dem Eis hatten gegen die geballte Fanpower auf der Tribüne mit minuziös einstudierten Gesängen, Anfeuerungsrufen und Bewegungen keine Chance – die Show gehörte den Frauen in Rot. Doch all der Zuspruch half am Ende nichts: Die erste vereinigte koreanische Olympia-Mannschaft verlor 0:8 gegen die Schweiz.

