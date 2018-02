Goldfinger-Trick: Kampf gegen Steuerbetrug soll verstärkt werden

Die GroKo will verstärkt gegen den Goldfinger-Trick vorgehen, meldet das Handelsblatt. Durch das Steuersparmodell konnten Millionäre mit einem einfachen Goldhandel die Steuer umgehen und jahrelang teils legal Unsummen in Milliardenhöhe einsparen. Diese Form der Steuervermeidung konnten sich nur die Top-Verdiener leisten. Sieben sitzen nun in U-Haft.

