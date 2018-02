Tschüss, Tageszeitung!

Die Zeitungen der Republik leiden unter Erosion. Dort geht es mit frischem Schwung bergab, wie Roland Tichy hier schreibt. Über die Gründe gibt es viele Spekulationen und auch ich habe dazu eine Meinung, die ich an einem aktuellen Fall aus meiner Leserschaft darstellen kann. Wer das langjähriges Abonnement seiner Lokalzeitung kündigt, der handelt nicht unüberlegt. Es wäre mal interessant herauszufinden, was wahrscheinlicher ist: Ehescheidung oder Kündigung des Tageszeitungsabonnements. Ich vermute “Scheidung”. Was kann also jemand dazu bringen, seiner Tageszeitung Ade zu sagen? Lesen wir die Begründung:

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit kündige ich mein Abo „Trierischer Volksfreund“ zum Ende des bereits bezahlten Zeitraumes.

Begründung:

Der Trierische Volksfreund (TV) hat mich jahrzehntelang als die Tageszeitung begleitet, die mir politisch neutral die Informationen geliefert hat, die zusätzlich wissenswert waren. Von großer Bedeutung waren ebenfalls Informationen aus…..