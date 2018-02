Eine ganz normale Woche in Deutschland? Sexuelle Gewalt gegen Minderjährige nimmt drastisch zu

Symbolbild (c) Screenshot youtube

Viele wundern sich nicht immer darüber, wie es sein kann, dass so viele Menschen in Cottbus auf die Straße gingen. Eigentlich müssten wir uns vielmehr darüber wundern, warum nicht überall Tausende – und das nicht nur in Kandel, Berlin oder Bottrop – auf die Straße gehen. Dazu sollte man sich einfach einmal die bekannt gewordenen Sexualstraftaten der letzten Tage im Überblick anschauen:

Kitzingen: Afghanische Sextäter begrapschen Mädchen (12, 14) im Schwimmbad

Mössingen: Dunkelhäutiger Sextäter belästigt 35-jährige Passantin

Schopfheim: Indischer Sextäter belästigt 11-Jährige in der Regionalbahn…..