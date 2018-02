Anstand, Moral, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit… altmodische Begriffe, die bei unseren Polit- und Wirtschaftseliten keine Bedeutung mehr haben

Was für eine Schmierenkomödie – ehrlich gesagt bin ich eher geneigt zu sagen: Affentheater, das die Berliner Laienspieltruppe, in der jeder eine Hauptrolle spielen will, uns, dem Wahlvolk, seit Wochen und Monaten vorspielt! Dabei verblüffen uns mache Akteure in der Manege durchaus auch mit akrobatischen Kabinettstückchen: Mit verbundenen Augen durch Minenfelder stapfen; mit dem Kopf durch die Wand, damit der Hintern am Sessel hängen bleibt; Menschen, die gerade noch klar erkennbar waren, per Fingerschnipp verschwinden lassen; und als grandioser Höhepunkt der doppelte Salto rückwärts mit eingesprungenem Dreifach-Axel. Das muss man erst mal hinkriegen.

In ihren Sonntagsreden werden Politiker – jedweder Couleur – nicht müde, die moralische Verantwortung und die Last der Vorbildfunktion, die ihr ohnehin….