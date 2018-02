Robert Franz über Vitamin D3, OPC, K2 & MSM – Wirkung und Dosierung

Vitamin D ist DAS „Sonnenvitamin“! In unseren Breitengraden mit langen sonnenarmen Monaten ist Vitamin D3 besonders wichtig. Zumal wir ja sogar auch im Alltag und bei Sonne den Körper fast ganz mit Kleidung bedecken und damit der direkten Sonneneinstrahlung entziehen. Im Gespräch mit Moderator Wulfing von Rohr geht Robert Franz auf dessen Interesse am richtigen Einsatz von Vitamin D3 ein. Er erklärt auch, warum Magnesium als „Gegenpol“ erst dafür sorgt, dass Vitamin D3 vom Körper richtig genutzt werden kann. Zu Vitamin D3 und Magnesium kommen bekanntlich OPC, Vitamin K2, zur Schmerzlinderung MSM (Schwefelpräparat) und selbstverständlich auch Vitamin C zum Strukturaufbau sowie gutes Wasser hinzu. Der Ideengeber und Ermutiger Robert Franz beschreibt kurz und klar, wie unsere Gesundheit ganz aus der Natur möglich wird. ACHTUNG, wichtiger Hinweis: Alle Informationen in diesem Video sind private Ansichten und Vorschläge, die Robert Franz dem Moderator persönlich vorstellt. Es werden KEINE Diagnosen gestellt und KEINE Therapien zur Nachahmung empfohlen.

