Wieder so weit? „Germans to the front!“

Am 22. Juni 1900 beendete der britische Admiral Sir Edward Hobart Seymour den Vorstoß seiner aus acht Nationen bestehenden Streitmacht auf Peking. Er musste den Rückzug einleiten. In diesem Moment kam sein Befehl: „The Germans to the front!“ Diese Streitmacht einer Koalition der Willigen sollte erst vom Aufmarsch gegen Irak 1991 überboten werden.