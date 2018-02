Spanien verdoppelt seinen Militärhaushalt

Die Verteidigungsausgaben Spaniens werden laut Verteidigungsministerin Maria Dolores de Cospedal bis 2024 verdoppelt. Das erklärte die Ministerin vor dem Verteidigungsausschuss des Parlaments. Der Verteidigungshaushalt werde von 0,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (8,7 Milliarden Euro auf 1,53 Prozent des BIP (18,47 Milliarden Euro) steigen.

Um die Opposition gegen Krieg und die Empörung über eine Erhöhung der Militärausgaben unter Kontrolle zu halten, lehnte es Cospedal ab, den Brief an die Nato zu veröffentlichen, in dem sie die Erhöhungen näher erläuterte. Sie begründete diese Weigerung damit, dass Teile des Inhalts der Geheimhaltung unterlägen.

Der Geheimhaltung unterliegt auch die wirkliche Höhe der Militärausgaben. Der pazifistischen Organisation Centre Delàs d’Estudis per la Pau zufolge gibt es seine ganze Reihe von Ausgaben, die mit dem Militär…..

…..passend dazu…..

Trumps Parade und die Gefahr einer Militärdiktatur

Die Anweisung von US-Präsident Donald Trump an die oberste Führung des Pentagon, für Ende des Jahres eine Militärparade auf der Pennsylvania Avenue in Washington zu planen, ist eine politische Entwicklung, die todernst genommen werden sollte.

Die Washington Post berichtete, Trump sei am 18. Januar während eines Treffens im geheimen Besprechungsraum des Generalstabs im Pentagon mit dieser Aufforderung an hohe Militärs herangetreten, u.a. seinen Verteidigungsminister James „Mad Dog“ Mattis, der bis vor kurzem General der US Marines war, und Generalstabschef Joseph Dunford.

Unter der Bedingung, dass sein Name nicht genannt werde, erklärte ein Vertreter des Militärs gegenüber der Zeitung, entsprechende Pläne würden „auf den höchsten Ebenen des Militärs ausgearbeitet“. Mögliche Termine für die Parade sind u.a. der Memorial Day (28. Mai), der Unabhängigkeitstag (4. Juli) oder der Veteranentag (11. November).

Einige Medienberichte erklären Trumps Forderung nach einer Militärparade…..