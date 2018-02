Osteuropa und China holen auf: Weltweit immer mehr Roboter in der Fertigung im Einsatz

ICAPlants / CC BY-SA 3.0

In Deutschland gibt es bald ein Heimatministerium – und was passiert draußen in der Wirklichkeit? Da treiben technologischer Fortschritt und Digitalisierung die Automatisierung in der Produktion immer weiter voran. Nun gibt es neue Zahlen über den Roboter-Einsatz in der Fertigung.

Im globalen Durchschnitt ist die Roboterdichte in der Fertigungsindustrie auf 74 Einheiten pro 10.000 Mitarbeiter gestiegen – 2015 waren es laut International Federation of Robotics IFR noch 66 Einheiten. Global sind die Schwerpunkte ungleich verteilt: die durchschnittliche Roboterdichte liegt in Europa bei 99 Einheiten, in Amerika bei 84 und in Asien bei 63 Einheiten pro 10.000 Mitarbeiter. In der Automatisierung führende Volkswirtschaften sind dabei derzeit laut dem aktuellen World Robotics Report 2017 die in den…..