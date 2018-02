Israel: Polizeichefs fordern einstimmig eine Anklage gegen Netanjahu

Was die Times of Israel gestern verkündete, wirst du in der westlichen Mainstreampresse mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht lesen: „Police chiefs ‘unanimously agree’ to recommend indicting Netanyahu“ (dt. Polizeichefs stimmen einstimmig zu, Netanjahu anzuklagen.) Ich bin über das US-Politblatt The Hill auf diese wichtige Nachricht gestossen. Die Anklage lautet auf Korruption.

Aus der Jerusalem Post erfahren wir, dass Netanjahu erwartungsgemäss alles abstreitet: „So do not be nervous … I am sure that at the end of the day the competent legal bodies will come to one conclusion, to the simple truth: There is nothing.“ (Seid nicht nervös … Ich bin mir sicher, dass die zuständigen juristischen Personen am Ende des Tages zu einem Schluss kommen….