Für Kriege der Zukunft Neues NATO-Hauptquartier

US-Panzer werden in Bremerhaven entladen (Januar 2017) Foto: REUTERS/Fabian Bimmer/File Photo

Jetzt steht’s fest: Das neue NATO-Hauptquartier, das in Zukunft die Verlegung von NATO-Truppen und -Material in Europa optimieren soll, wird in Deutschland angesiedelt. Berlin hatte sich bereits im vergangenen Jahr intensiv darum bemüht. Mitte kommender Woche sollen nun die NATO-Verteidigungsminister auf ihrer Zusammenkunft in Brüssel dem deutschen Wunsch in aller Form stattgeben. Hauptaufgabe des neuen Planungs- und Führungszentrums wird es sein, einen blitzschnellen Aufmarsch westeuropäischer und nordamerikanischer Streitkräfte im Osten, also in unmittelbarer Nähe zur russischen Grenze, zu ermöglichen. Die Manöver der vergangenen drei Jahre haben gezeigt, dass es dabei noch Probleme gibt. Das soll sich nun ändern – und zwar unter Federführung der Bundeswehr.

Das neue NATO-Hauptquartier wird gleich zu Beginn eine große Aufgabe zu erfüllen haben. Der reibungslosen Verlegung von Truppen nach Osten stehen die unterschiedlichsten Probleme……