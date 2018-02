Das Gruselkabinett aus Verlierern – der Untergang von Schulz, Merkel und der SPD!

iko / Shutterstock

Regieren um jeden Preis

Nun hat sich unsere politische Elite aus der vorherigen und eigentlich…..

…..passend dazu……

Koalitionsvertrag: 177 Seiten und nur 16 Zeilen fürs Familienrecht!

Gerade einmal so viel Platz wurde dem „Familien- und Abstammungsrecht“ im 177 Seiten langen Koalitionsvertrag zugebilligt. Dies ist eine fast provozierende Missachtung des Familienrechts, von dem doch alle betroffen sind. „Enttäuschend vom Umfang her, aber auch in Bezug auf Konfliktlösung bei Trennung und Scheidung nichts Neues, keine dringend notwendigen Impulse für mehr Mediation, mehr Einvernehmen, mehr lösungsorientierte Beratung, kein modernes Leitbild, gemeinsame Elternschaft ja, aber dann nicht, wenn einer nicht will und beharrlich Nein sagt“, kritisiert der Vorsitzende des Interessenverbandes Unterhalt und Familienrecht (ISUV), Rechtsanwalt Klaus Zimmer.

Erwarten konnte man zumindest einen Satz, wie er im Koalitionsvertrag…..